За причастность к многомиллионной кражи замдиректору ОПЗ назначили 1,5 млн залога
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.
6 марта 2020 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения одному из участников преступной схемы, реализация которой во время продажи минеральных удобрений нанесла убытков АО "Одесский припортовый завод" в сумме 93,3 млн гривен.
Речь о заместителе директора ОПЗ. Залог ему назначили в сумме более 1 млн 51 тыс. гривен. Кроме того, обязали носить электронное средство контроля.
Вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда.
Напомним, НАБУ открыло дело о краже 93 млн грн в ОПЗ. 5 марта детективы Национального бюро сообщили четырем лицам о подозрении в нанесении ущерба АО "Одесский припортовый завод".
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