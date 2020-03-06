За причастность к многомиллионной кражи замдиректору ОПЗ назначили 1,5 млн залога

Подозреваемому в краже 93 млн гривен назначили залог и электронное средство контроля

Подозреваемому в краже 93 млн гривен назначили залог и электронное средство контроля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

6 марта 2020 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения одному из участников преступной схемы, реализация которой во время продажи минеральных удобрений нанесла убытков АО "Одесский припортовый завод" в сумме 93,3 млн гривен.

Речь о заместителе директора ОПЗ. Залог ему назначили в сумме более 1 млн 51 тыс. гривен. Кроме того, обязали носить электронное средство контроля.

Вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда.

Напомним, НАБУ открыло дело о краже 93 млн грн в ОПЗ. 5 марта детективы Национального бюро сообщили четырем лицам о подозрении в нанесении ущерба АО "Одесский припортовый завод".