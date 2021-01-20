Одесская головоломка: сколько продержится союз мэра Труханова с "серыми кардиналами" Кауфманом и Грановским

После местных выборов, когда мэрскую гонку в третий раз выиграл Геннадий Труханов, в Одессе наметился передел сфер влияния с участием новых спонсоров мэрии

После местных выборов, когда мэрскую гонку в третий раз выиграл Геннадий Труханов, в Одессе наметился передел сфер влияния с участием новых спонсоров мэрии

Как уже неоднократно писал RegioNews, в прошлом году на смену "серому кардиналу" и бизнес-партнеру одесского градоначальника Владимиру Галантернику пришли не менее одиозные бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский. Причем, как говорят нам знающие люди, по сравнению с новыми бенефициарами городской власти предшественника можно было назвать чуть ли не благотворителем.

Хрупкий союз

Изначально отношения Геннадия Труханова с Кауфманом и Грановским были напряженными с тех пор, как бизнесмены поддерживали Михаила Саакашвили (публичного критика Труханова) на посту руководителя Одесской ОГА. Летом стороны ради финансовых перспектив закрыли глаза на былые обиды, впрочем, наши инсайдерские источники в мэрии утверждают, что перемирие продлилось недолго, и городской голова уже не скрывает недовольства новыми компаньонами.

В случае с Галантерником серьезные конфликты начали происходить спустя пять лет сотрудничества, здесь же прошло чуть более полугода. Однако Труханов явно не станет рвать свежие договоренности так быстро, как закончил свои отношения с Галантерником. Бизнесмены имеют не только своих лоббистов в Офисе президента, но и влияние на нынешнего главу ОГА Сергея Гриневецкого, которого именно они продвигали во власть. И теперь на этих союзах и держится власть в регионе.

Новый руководитель области - давний друг Кауфмана и Грановского. Его кандидатуру эта пара бизнесменов навязала Труханову в качестве партнера по партии "Доверяй делам" перед местными выборами-2020, но сразу после получения должности главы ОГА ветеран политики Гриневецкий на всякий случай свой партийный билет сдал. Былые заслуги Сергея Рафаиловича перед их большим бизнесом сложно переоценить.

Например, еще в 2004 году облсовет продал памятник архитектуры, в котором находится легендарная гостиница "Бристоль" (при СССР называлась "Красная"). Отель, площадью 8 тысяч квадратных метров тогда ушел за 1,8 млн долларов или по 220$ за метр. Такую стоимость называют заниженной, как минимум, в 20 раз. Подобным образом Кауфман и Грановский завладели вторым историческим отелем "Лондонская", расположенном у Потемкинской лестницы. Кстати, реставрацию "Бристоля" вели очень долго и не всегда правильно. К примеру, во время ремонта в 2005-м в старинном здании обвалилась центральная лестница из мрамора, оставив под собой рабочего.

Сигареты, санаторий и аэропорт

Для масштабных бизнес-планов Бориса и Александра региональной поддержки недостаточно, поэтому они нашли партнера на Банковой. Им, по нашим данным, стал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который и помог партнерам решить вопрос с штрафами в 6,5 млрд грн. В такую сумму Антимонопольный комитет оценил вину за сговор на рынке табачной компании Кауфмана "Тедис". Для развития бизнеса в Одессе уже готовят разрешение на установку 300 новых табачных мини-магазинов.

А в конце прошлого года киевские власти узаконили использование одесского аэропорта компанией, принадлежащий бизнесменам. Теперь Одесса – второй город в стране, где находится частный аэропорт (первым был аэропорт в Днепре, который приватизировал Игорь Коломойский). Новые проектом бизнесменов также должен был стать медиахолдинг "Думская", который уже несколько месяцев планирует продать сын предшественника Труханова в кресле одесского градоначальника Алексея Костусева, нынешний нардеп от "Євросолідарності" Алексей Гончаренко. Но пока стороны не договорились, и сделку поставили на паузу.

Недавним приобретением одесских бизнесменов, опять же, с подачи покровителей в Киеве стал санаторий "Молдова", находящийся возле самого лакомого городского пляжа – Аркадии. Летом на сервисе ProZorro появилось сообщение о продаже активов, в которые входила здравница. Ранее сам санаторий оценивали почти в 250 млн грн, теперь же пакет, включающий "Молдову", а также еще ряд более мелких объектов в других регионах, Фонд гарантирования вкладов выставил одним лотом и оценил в … 104 млн грн. А в торгах победила фирма "Вердикт Капитал", которая вообще приобрела пакет за смешные деньги – 22,9 млн грн. Одним словом, более чем выгодное приобретение для бизнесменов.

За право беспрепятственно вести дела в регионе Кауфман и Грановский уже готовятся, по слухам, передать в Киев аж 200 миллионов долларов. Так, под Новый год бизнесмены планировали получить подарок – своего прокурора области. Таковым должен был стать Игорь Проценко – депутат горсовета от партии Труханова "Доверяй делам". Но возникли проблемы: говорят, что 2 млн долларов, которые якобы заплатили за назначение, занесли не тем людям. Дальнейшей креатурой спонсоров мэрии должен быть стать новый глава СБУ в области, но, как поговаривают, бизнесмены, не рассчитав силы, разозлили действующего главного одесского СБУшника Виктора Доровского. Как минимум, перед назначением Проценко в прокуратуре тот должен пройти спецпроверку, которую проводит как раз СБУ. Круг замкнулся.

Зачем прилетал Коломойский

Любопытный диалог проходил на днях между владельцами двух частных аэропортов страны. 12 января в 19:30 в Одессе приземлился самолет повышенной комфортности Bombardier Challenger 605 с бортовым номером T7-OCH, который привез в Южную Пальмиру Коломойского. Целью визита олигарха из Днепра якобы были переговоры с новыми "хозяевами" города о распределении финансовых благ. Говорят, миллиардер также начал посматривать на бизнес-потенциал города и захотел свою долю в будущих проектах.

Видимо, чтобы усилить свои позиции в переговорах, Игорь Валерьевич, похоже, подготовился медийно. По какому-то невероятному совпадению в день переговоров целый ряд изданий, в том числе и вышеупомянутая Думская.net, сообщили о том, что Кауфман поздравлял с Новым годом детей оккупированного Донецка. В качестве доказательства использовался пост из ряда донецких пабликов "ВКонтакте", на котором изображены "подарки от Кауфмана" - пакет сладостей из супермаркета "Пятерочка" и несколько получателей гостинца. Любопытно, что публикации в пабликах были размещены еще 17 декабря, тогда же вероятные авторы информационной волны сделали скриншоты, которые решили запустить в медиапространство спустя месяц.

Новостью тут же возмутился "Азов" (этому добробату, как известно, Коломойский некогда оказывал финансовую поддержку) и Нацкорпус, в которых жестко ответили одесскому бизнесмену. "Друг Зеленского, табачный олигарх Кауфман начал заниматься благотворительностью. Решил поздравить детей оккупированного Донецка конфетами с символикой террористов "ДНР", – написал руководитель центрального штаба Нацкорпуса и экс-командир полка "Азов" Максим Жорин в своем телеграмм-канале. Он напомнил, что при содействии Зеленского правоохранители закрыли дело против Кауфмана, которого обвиняли в финансировании российских террористов "ЛДНР". "Но, как видим, сам Кауфман своих "предпочтений" не изменил и продолжает работать на оккупантов", – добавил Жорин.

С другой стороны, есть люди, которые не верят в причастность днепровского олигарха к медиакампании против спонсора одесского мэра. Мол, Коломойский имеет серьезные СМИ и финансовые возможности, чтобы сделать качественную медиа-кампанию. К тому же его интересы в Одессе трогать и не планировали - их не так уж и много: терминалы в порту и давний интерес в приватизации Одесского припортового завода. Более того, переговоры между бизнесменами проходили, по свидетельству очевидцев, в положительном ключе, поскольку и Александр Грановский, и Игорь Коломойский - среди лидеров еврейской общины "Хабад". Но насколько повлиял визит гостя из Днепра в Одессу, можно будет более четко судить уже в ближайшее время по действиям местной одесской власти.