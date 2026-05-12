12:30  12 мая
Пограничники показали, как россияне на фронте притворяются мертвыми
11:42  12 мая
В Полтаве женщина потеряла два пальца после ссоры с мужчиной
09:41  12 мая
Смертельное ДТП в Донецкой области: два человека погибли, четверо пострадали
UA | RU
UA | RU
12 мая 2026, 14:52

Схема с отсрочкой: на Ровенщине врача задержали во время получения взятки

12 мая 2026, 14:52
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области правоохранители сообщили о подозрении 61-летнему врачу из города Березно. Он подозревается в получении неправомерной выгоды за содействие в оформлении документов для отсрочки от призыва

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина, возглавляющий одно из медицинских учреждений области и входивший в состав врачебно-консультативной комиссии, пообещал за денежное вознаграждение повлиять на принятие медицинских заключений.

Речь шла об установлении состояния здоровья, которое якобы дает основания для оформления отсрочки от мобилизации из-за необходимости постоянного ухода.

Правоохранители задокументировали факт передачи денежных средств. Врач был задержан при получении второй части неправомерной выгоды – 900 долларов США. Ранее он уже получил 600 долларов.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста и отстранил его от должности.

Напомним, полицейские сообщили о подозрении 25-летнему военнослужащему, пытавшемуся помочь группе мужчин нелегально уехать из Украины. Он забрал в Киевской и Черкасской областях трех человек в возрасте от 24 до 46 лет, которых подыскал сообщник, и по маршруту последнего привез их на собственном автомобиле к границе с непризнанным Приднестровьем.

Читайте также: Бизнес на войне. Как на схемах у ВЛК формируется новая "элита"

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
взятка Врач Ровенская область мужчина уклонение от мобилизации ВЛК
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Черкасской области во время движения вспыхнула электричка с пассажирами
12 мая 2026, 16:07
Отмывание средств: главному психиатру ВСУ оставили залог 24 млн грн
12 мая 2026, 16:01
НАБУ расследует злоупотребления со стороны производителей оружия и дронов
12 мая 2026, 15:49
Кооператив "Династия": в САП раскрыли, какую меру пресечения потребуют для Ермака
12 мая 2026, 15:35
Операция "Мидас": в НАБУ рассказали, фигурирует ли по делу президент Зеленский
12 мая 2026, 15:25
Беспошлинное авто для военных: изменяющие новые законопроекты
12 мая 2026, 15:20
Массовые обыски в ТЦ Киева: полиция и БЭБ "трясут" точки по продаже электронных сигарет
12 мая 2026, 15:18
На Днепропетровщине объявили эвакуацию семей с детьми из Никопольского района
12 мая 2026, 14:58
На Днепропетровщине "Слуга народа" посадила за руль 11-летнюю дочь
12 мая 2026, 14:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Сергей Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Пекар
Все блоги »