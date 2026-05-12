В Ровенской области правоохранители сообщили о подозрении 61-летнему врачу из города Березно. Он подозревается в получении неправомерной выгоды за содействие в оформлении документов для отсрочки от призыва

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина, возглавляющий одно из медицинских учреждений области и входивший в состав врачебно-консультативной комиссии, пообещал за денежное вознаграждение повлиять на принятие медицинских заключений.

Речь шла об установлении состояния здоровья, которое якобы дает основания для оформления отсрочки от мобилизации из-за необходимости постоянного ухода.

Правоохранители задокументировали факт передачи денежных средств. Врач был задержан при получении второй части неправомерной выгоды – 900 долларов США. Ранее он уже получил 600 долларов.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста и отстранил его от должности.

Напомним, полицейские сообщили о подозрении 25-летнему военнослужащему, пытавшемуся помочь группе мужчин нелегально уехать из Украины. Он забрал в Киевской и Черкасской областях трех человек в возрасте от 24 до 46 лет, которых подыскал сообщник, и по маршруту последнего привез их на собственном автомобиле к границе с непризнанным Приднестровьем.

