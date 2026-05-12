На Днепропетровщине "Слуга народа" посадила за руль 11-летнюю дочь

В Кривом Роге произошел скандал с местной депутатом. Избранница от "Слуги народа" усадила за руль несовершеннолетнюю дочь

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Депутат Криворожского городского совета от партии "Слуга народа" Светлана Максимчук опубликовала в соцсети видео, где ее 11-летняя дочь управляет автомобилем. Пользователи социальных сетей не оценили такой "юмор": люди заметили, что это серьезный риск и нарушение ПДД.

Напомним, что, согласно Правилам дорожного движения Украины, право на управление легковым автомобилем можно получить только после достижения 18-летнего возраста, пройдя соответствующее обучение и сдав экзамены.

