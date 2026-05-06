02:52  06 мая
В Одесской области 74-летнего мужчину осудили за изнасилование 13 детей
01:38  06 мая
Смертельное ДТП в Киеве на Троещине: водителю пикапа объявили о подозрении
00:35  06 мая
Украина на Евровидении-2026: LELÉKA призналась, нашла ли деньги на выступление
UA | RU
UA | RU
06 мая 2026, 08:33

В апреле Россия потеряла более 35 тысяч военных – министр обороны

06 мая 2026, 08:33
Читайте також українською мовою
Фото: Оперативное командование "Восток"
Читайте також
українською мовою

За апрель зафиксирован рост потерь российских войск и эффективность украинских ударных подразделений. Всего уничтожено или тяжело ранено 35 203 российских военных

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров, передает RegioNews.

"Это означает, что уже пятый месяц подряд россия теряет больше, чем способна мобилизовать, и постепенно захлебывается потерями. Уверенно двигаемся к показателю 50 000 ликвидированных окупантов ежемесячно", – отметил он.

По словам Федорова, существенно возросло и количество мидлстрайков. Сейчас поражений на расстоянии более 20 километров вдвое больше по сравнению с мартом и в четыре раза по сравнению с февралем.

"Удары на расстоянии 20-150 км по складам, штабам, ПВО и логистике врага дают быстрый результат для наших подразделений на передовой", – отметил министр.

Кроме того, за месяц выполнено 10281 логистическую и эвакуационную миссию с помощью наземных роботизированных комплексов, что составляет в среднем 343 операции ежедневно.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует новую наступательную операцию и одновременно расширяет мобилизацию, чтобы компенсировать потери армии.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война потери потери россиян оккупанты ВСУ Михаил Федоров Минобороны
Войска РФ продвинулись на Харьковщине и Донетчине – DeepState
06 мая 2026, 07:38
Минус 1050 солдат и 92 артсистемы: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ
06 мая 2026, 07:12
СБУ и Силы обороны поразили ключевые нефтеобъекты в Ленинградской области
05 мая 2026, 15:44
Все новости »
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
В Сумской области российский дрон атаковал гражданское авто: есть погибшая и раненый
06 мая 2026, 09:46
За деньги обещал "броню": СБУ задержала руководителя Житомирского ТЦК
06 мая 2026, 09:24
Ночная атака на Херсон: огнеборцы спасли трех женщин из горящей многоэтажки
06 мая 2026, 09:17
На Донетчине из-за российских ударов погибли шесть человек, 14 – ранены
06 мая 2026, 08:59
Выслеживал жертв на ярмарках: в Киеве задержали иностранца, который обворовывал экспедиторов
06 мая 2026, 08:42
Ночной обстрел Украины: РФ выпустила более 100 БПЛА, "Искандеры" и Х-31
06 мая 2026, 08:25
Обстрелы на Днепропетровщине: повреждены предприятия, десятки домов и гостиница, есть жертвы
06 мая 2026, 08:12
Бил и пытал электрическим током: на Харьковщине суд вынес приговор оккупанту
06 мая 2026, 08:05
Количество пострадавших в результате удара по Запорожье выросло: четверо – в тяжелом состоянии
06 мая 2026, 07:57
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Все блоги »