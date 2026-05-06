В апреле Россия потеряла более 35 тысяч военных – министр обороны

За апрель зафиксирован рост потерь российских войск и эффективность украинских ударных подразделений. Всего уничтожено или тяжело ранено 35 203 российских военных

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров, передает RegioNews.

"Это означает, что уже пятый месяц подряд россия теряет больше, чем способна мобилизовать, и постепенно захлебывается потерями. Уверенно двигаемся к показателю 50 000 ликвидированных окупантов ежемесячно", – отметил он.

По словам Федорова, существенно возросло и количество мидлстрайков. Сейчас поражений на расстоянии более 20 километров вдвое больше по сравнению с мартом и в четыре раза по сравнению с февралем.

"Удары на расстоянии 20-150 км по складам, штабам, ПВО и логистике врага дают быстрый результат для наших подразделений на передовой", – отметил министр.

Кроме того, за месяц выполнено 10281 логистическую и эвакуационную миссию с помощью наземных роботизированных комплексов, что составляет в среднем 343 операции ежедневно.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует новую наступательную операцию и одновременно расширяет мобилизацию, чтобы компенсировать потери армии.

