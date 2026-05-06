19:45  05 мая
В Ровенской области звездного оленя Бориса усыпили
19:33  05 мая
В Одессе напали на автомобиль ТЦК и СП, перевозивший военнообязанных
18:55  05 мая
В Киеве россиян регистрировали как волонтеров
UA | RU
UA | RU
06 мая 2026, 00:35

Украина на Евровидении-2026: LELÉKA призналась, нашла ли деньги на выступление

06 мая 2026, 00:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Певица LELÉKA ранее говорила о том, что только начинает формировать бюджет на Евровидение. Теперь ситуация изменилась

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

По словам Виктории, концепция номера уже готова. Декорации были закуплены и уже доставлены в Вену, где состоится Евровидение-2026. По словам певицы, финансовая чистина номера уже полностью "покрыта".

"Самое главное — это наш художественный замысел, то, к чему мы стремимся. Мы ни в чем не шли ни на какие компромиссы. Мы поставили перед собой цель, что все должно быть закрыто (расходы на номер — прим. ред.). Даже не помню, когда закупили все материалы для декорации. Они уже в Вене. Все лучшего качества, все сертифицировано так, как должно быть. Мы работаем непрерывно", - говорит LELÉKA.

Ее поездку на Евровидение финансируют "Общественное", украинские бренды, бизнесмены и меценаты. В общей сложности, певица имеет уже более 80% необходимой суммы.

"Все, что решающее для номера, есть. Сейчас это мелочи. Уверена, что мы с этим справимся. Хочу всех успокоить. Все прекрасно. Мы ответственны и понимаем, что это представление страны", - говорит артистка.

Напомним, что артистка победила на Национальном отборе Евровидения. Теперь в мае она представит Украину на песенном конкурсе в Вене с песней Ridnym.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес Евровидение
Дизайнер Катерина Сильченко призналась, почему не заключила контракт с мужем
05 мая 2026, 01:35
Ведущая Елена Филонова призналась, почему обижается на Лесю Никитюк
05 мая 2026, 00:55
Потап обратился к Каменским после развода
05 мая 2026, 00:35
Все новости »
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
В Одесской области разоблачили сеть нелегальных АЗС
06 мая 2026, 02:07
Смертельное ДТП в Киеве на Троещине: водителю пикапа объявили о подозрении
06 мая 2026, 01:38
Рэпер ХАС признался о проблемах со здоровьем: почему артист сейчас не выступает
06 мая 2026, 01:35
Российская атака на Краматорск: количество раненых выросло
06 мая 2026, 01:19
Фронтмен "Второй реки" Харчишин написал экс-жене "предсмертное сообщение"
06 мая 2026, 00:55
Цены на бензин в Украине: сколько сейчас стоит заправить бак
05 мая 2026, 23:55
В Днепре мужчина убил любимую веревкой и сбросил ее тело в коллектор
05 мая 2026, 23:35
Пьяное "ралли" в Хмельницкой области: водитель на Hyundai протаранил несколько авто, скрылся и "припарковался" в прожектор на АЗС
05 мая 2026, 22:51
До конца мая заработает единый механизм привлечения добровольцев в ВСУ
05 мая 2026, 22:31
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Все блоги »