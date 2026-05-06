Украина на Евровидении-2026: LELÉKA призналась, нашла ли деньги на выступление

Певица LELÉKA ранее говорила о том, что только начинает формировать бюджет на Евровидение. Теперь ситуация изменилась

По словам Виктории, концепция номера уже готова. Декорации были закуплены и уже доставлены в Вену, где состоится Евровидение-2026. По словам певицы, финансовая чистина номера уже полностью "покрыта".

"Самое главное — это наш художественный замысел, то, к чему мы стремимся. Мы ни в чем не шли ни на какие компромиссы. Мы поставили перед собой цель, что все должно быть закрыто (расходы на номер — прим. ред.). Даже не помню, когда закупили все материалы для декорации. Они уже в Вене. Все лучшего качества, все сертифицировано так, как должно быть. Мы работаем непрерывно", - говорит LELÉKA.

Ее поездку на Евровидение финансируют "Общественное", украинские бренды, бизнесмены и меценаты. В общей сложности, певица имеет уже более 80% необходимой суммы.

"Все, что решающее для номера, есть. Сейчас это мелочи. Уверена, что мы с этим справимся. Хочу всех успокоить. Все прекрасно. Мы ответственны и понимаем, что это представление страны", - говорит артистка.

Напомним, что артистка победила на Национальном отборе Евровидения. Теперь в мае она представит Украину на песенном конкурсе в Вене с песней Ridnym.