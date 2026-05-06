06 травня 2026, 08:33

У квітні Росія втратила понад 35 тисяч військових – міністр оборони

За квітень зафіксовано зростання втрат російських військ і ефективності українських ударних підрозділів. Загалом знищено або важко поранено 35 203 російських військових

Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров, передає RegioNews.

"Це означає, що вже п’ятий місяць поспіль росія втрачає більше, ніж здатна мобілізувати, і поступово захлинається втратами. Упевнено рухаємося до показника 50 000 ліквідованих окупантів щомісяця", – зазначив він.

За словами Федорова, суттєво зросла й кількість мідлстрайків. Зараз уражень на відстані понад 20 кілометрів удвічі більше порівняно з березнем та в чотири рази порівняно з лютим.

"Удари на відстані 20-150 км по складах, штабах, ППО та логістиці ворога дають швидкий результат для наших підрозділів на передовій", – відзначив міністр.

Крім того, за місяць виконано 10 281 логістичну та евакуаційну місію за допомогою наземних роботизованих комплексів, що становить у середньому 343 операції щодня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує нову наступальну операцію та одночасно розширює мобілізацію, щоб компенсувати втрати армії.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

