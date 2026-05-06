Иллюстративное фото: из открытых источников

Число пострадавших в результате российской атаки на Запорожье 5 мая продолжает увеличиваться

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

За медицинской помощью обратились 43 человека в возрасте от 20 до 66 лет, из них 18 – госпитализированы.

Состояние четырех пациентов врачи оценивают как тяжелое, еще 14 человек находятся в состоянии средней тяжести.

Другие пострадавшие после обследования и оказания медпомощи лечатся амбулаторно.

Напомним, вечером 5 мая враг нанес массированный удар по Запорожью, используя управляемые авиабомбы и беспилотники. Целью оккупантов стала гражданская и промышленная инфраструктура. Ранее сообщалось о 12 погибших и 39 раненых.

Всего за прошедшие сутки в области 49 человек получили ранения из-за вражеских ударов.