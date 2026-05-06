Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска совершили 29 обстрелов по 23 населенным пунктам области. Враг атаковал регион управляемыми авиабомбами, ударными и FPV-дронами, а также минометами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Путивльской громаде в результате попадания беспилотника в грузовик получил ранения 57-летний мужчина.

В Середино-Будской громаде из-за атаки дрона пострадала 51-летняя женщина, другая 61-летняя жительница получила ранения в результате удара КАБом.

В Сумской громаде в результате атаки беспилотников получили ранения 45-летний мужчина и две женщины 24 и 39 лет.

В результате обстрелов на территории области были повреждены частные дома, объекты гражданской инфраструктуры, учебные заведения, хозяйственные постройки, а также автомобили.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских атак на Запорожскую область погибли 12 человек, еще 49 получили ранения. Под обстрелами находились десятки населенных пунктов региона, в том числе Запорожье и близлежащие районы.