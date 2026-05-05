05 мая 2026, 15:44

СБУ и Силы обороны поразили ключевые нефтеобъекты в Ленинградской области

Фото: соцсети
СБУ совместно с Силами обороны Украины поразило объекты нефтяной инфраструктуры в Ленинградской области РФ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе "Киришинефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающей станции "Кириши", которые играют ключевую роль в обеспечении экспорта российских нефтепродуктов.

По данным СБУ, НПЗ входит в тройку крупнейших в России и обеспечивает более 6% от общего объема нефтепереработки страны. Также сообщается, что на предприятии зафиксировано попадание по установкам первичной переработки нефти, на объекте продолжается пожар. На нефтеперекачивающей станции поражен резервуар с нефтепродуктами.

В СБУ отмечают, что продолжают системную работу по уменьшению экономических ресурсов, которые Россия использует для финансирования войны против Украины.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение на расстоянии более 1,5 тыс. км российского завода в Чебоксарах. Для удара были использованы украинские крылатые ракеты.

