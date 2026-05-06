02:52  06 мая
В Одесской области 74-летнего мужчину осудили за изнасилование 13 детей
01:38  06 мая
Смертельное ДТП в Киеве на Троещине: водителю пикапа объявили о подозрении
00:35  06 мая
Украина на Евровидении-2026: LELÉKA призналась, нашла ли деньги на выступление
UA | RU
UA | RU
06 мая 2026, 08:12

Обстрелы на Днепропетровщине: повреждены предприятия, десятки домов и гостиница, есть жертвы

06 мая 2026, 08:12
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

В ночь на 6 мая российские войска более 30 раз атаковали четыре района Днепропетровщины, применяя ракеты, авиабомбы, артиллерию и беспилотник

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Самая тяжелая ситуация в Днепре, где из-за вечерних ударов по предприятиям погибли четыре человека. Еще 19 человек получили ранения, из них 13 – госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно. Четверо мужчин в возрасте 23, 33, 44 и 52 года находятся в больнице в тяжелом состоянии.

На Никопольщине под огонь попали райцентр, а также Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская и Томаковская громады. В этих населенных пунктах изуродованы административное здание, гостиница, многоквартирные и частные дома, а также автомобили.

В Синельниковском районе враг попал по Дубовиковской громаде – повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

На Криворожье из-за вражеской атаки повреждена инфраструктура.

Напомним, количество пострадавших в результате российской атаки на Запорожье 5 мая увеличилось до 43 человек, из них 18 – госпитализированы. Состояние четырех пациентов врачи оценивают как тяжелое.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область война обстрелы последствия повреждения пострадавшие
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
В Сумской области российский дрон атаковал гражданское авто: есть погибшая и раненый
06 мая 2026, 09:46
За деньги обещал "броню": СБУ задержала руководителя Житомирского ТЦК
06 мая 2026, 09:24
Ночная атака на Херсон: огнеборцы спасли трех женщин из горящей многоэтажки
06 мая 2026, 09:17
На Донетчине из-за российских ударов погибли шесть человек, 14 – ранены
06 мая 2026, 08:59
Выслеживал жертв на ярмарках: в Киеве задержали иностранца, который обворовывал экспедиторов
06 мая 2026, 08:42
В апреле Россия потеряла более 35 тысяч военных – министр обороны
06 мая 2026, 08:33
Ночной обстрел Украины: РФ выпустила более 100 БПЛА, "Искандеры" и Х-31
06 мая 2026, 08:25
Бил и пытал электрическим током: на Харьковщине суд вынес приговор оккупанту
06 мая 2026, 08:05
Количество пострадавших в результате удара по Запорожье выросло: четверо – в тяжелом состоянии
06 мая 2026, 07:57
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Все блоги »