В ночь на 6 мая российские войска более 30 раз атаковали четыре района Днепропетровщины, применяя ракеты, авиабомбы, артиллерию и беспилотник

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Самая тяжелая ситуация в Днепре, где из-за вечерних ударов по предприятиям погибли четыре человека. Еще 19 человек получили ранения, из них 13 – госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно. Четверо мужчин в возрасте 23, 33, 44 и 52 года находятся в больнице в тяжелом состоянии.

На Никопольщине под огонь попали райцентр, а также Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская и Томаковская громады. В этих населенных пунктах изуродованы административное здание, гостиница, многоквартирные и частные дома, а также автомобили.

В Синельниковском районе враг попал по Дубовиковской громаде – повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

На Криворожье из-за вражеской атаки повреждена инфраструктура.

Напомним, количество пострадавших в результате российской атаки на Запорожье 5 мая увеличилось до 43 человек, из них 18 – госпитализированы. Состояние четырех пациентов врачи оценивают как тяжелое.