02:52  06 мая
В Одесской области 74-летнего мужчину осудили за изнасилование 13 детей
01:38  06 мая
Смертельное ДТП в Киеве на Троещине: водителю пикапа объявили о подозрении
00:35  06 мая
Украина на Евровидении-2026: LELÉKA призналась, нашла ли деньги на выступление
UA | RU
UA | RU
06 мая 2026, 08:05

Бил и пытал электрическим током: на Харьковщине суд вынес приговор оккупанту

06 мая 2026, 08:05
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области суд признал гражданина РФ виновным в нарушении законов и обычаев войны и назначил ему 12 лет лишения свободы за пытки гражданских во время оккупации в 2022 году

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, с июня по сентябрь 2022 во время временной оккупации Харьковщины осужденный, называвший себя "старшим оперуполномоченным" так называемого "МВД ЛНР", вместе с военными РФ и участниками незаконных вооруженных формирований издевался над гражданскими.

Мужчину он бил резиновой дубинкой, наносил удары по ногам, пытал электрическим током и унижал из-за украинского происхождения.

Женщине он угрожал убийством, демонстрировал оружие, стрелял рядом с ним, избивал и применял пытки током. В результате одного из ударов она потеряла сознание.

Оккупанты пытались заставить потерпевших предоставить информацию о местонахождении их родственника.

Суд признал мужчину виновным по статьям, предусматривающим ответственность за военные преступления, и назначил ему 12 лет лишения свободы.

Напомним, суд признал виновными четырех граждан РФ , работавших в незаконно созданном "МВД РФ" на временно оккупированной части Запорожской области. Их заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за депортацию двух женщин

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область война оккупант суд решение побои Избиение гражданские оккупация
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
В Сумской области российский дрон атаковал гражданское авто: есть погибшая и раненый
06 мая 2026, 09:46
За деньги обещал "броню": СБУ задержала руководителя Житомирского ТЦК
06 мая 2026, 09:24
Ночная атака на Херсон: огнеборцы спасли трех женщин из горящей многоэтажки
06 мая 2026, 09:17
На Донетчине из-за российских ударов погибли шесть человек, 14 – ранены
06 мая 2026, 08:59
Выслеживал жертв на ярмарках: в Киеве задержали иностранца, который обворовывал экспедиторов
06 мая 2026, 08:42
В апреле Россия потеряла более 35 тысяч военных – министр обороны
06 мая 2026, 08:33
Ночной обстрел Украины: РФ выпустила более 100 БПЛА, "Искандеры" и Х-31
06 мая 2026, 08:25
Обстрелы на Днепропетровщине: повреждены предприятия, десятки домов и гостиница, есть жертвы
06 мая 2026, 08:12
Количество пострадавших в результате удара по Запорожье выросло: четверо – в тяжелом состоянии
06 мая 2026, 07:57
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Все блоги »