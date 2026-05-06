Бил и пытал электрическим током: на Харьковщине суд вынес приговор оккупанту

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Харьковской области суд признал гражданина РФ виновным в нарушении законов и обычаев войны и назначил ему 12 лет лишения свободы за пытки гражданских во время оккупации в 2022 году

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, с июня по сентябрь 2022 во время временной оккупации Харьковщины осужденный, называвший себя "старшим оперуполномоченным" так называемого "МВД ЛНР", вместе с военными РФ и участниками незаконных вооруженных формирований издевался над гражданскими.

Мужчину он бил резиновой дубинкой, наносил удары по ногам, пытал электрическим током и унижал из-за украинского происхождения.

Женщине он угрожал убийством, демонстрировал оружие, стрелял рядом с ним, избивал и применял пытки током. В результате одного из ударов она потеряла сознание.

Оккупанты пытались заставить потерпевших предоставить информацию о местонахождении их родственника.

Суд признал мужчину виновным по статьям, предусматривающим ответственность за военные преступления, и назначил ему 12 лет лишения свободы.

Напомним, суд признал виновными четырех граждан РФ , работавших в незаконно созданном "МВД РФ" на временно оккупированной части Запорожской области. Их заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за депортацию двух женщин