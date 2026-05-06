Следователи объявили о подозрении водителя Mitsubishi, который в состоянии алкогольного опьянения вызвал аварию с летальным исходом

Суд избрал 40-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ДТП произошло 1 мая около 22:00 на перекрестке улиц Радунской и Лаврухина. Водитель пикапа во время поворота налево столкнулся со встречным автомобилем "ВАЗ", в котором находились четверо молодых людей. В результате удара пострадали 18-летний водитель "ВАЗа" и две 15-летние пассажирки. Еще один пассажир, 17-летний парень, от полученных травм скончался в больнице. Проверка виновника аварии на приборе "Драгер" показала 1,07 промилле алкоголя в крови.