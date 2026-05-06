Войска РФ продвинулись на Харьковщине и Донетчине – DeepState
Российские военные имеют продвижение в двух областях
Соответствующие изменения зафиксированы на обновленной карте боевых действий, обнародованной аналитиками DeepState, передает RegioNews.
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Песчаного (поселок в Купянском районе Харьковской области) и в Родинском (город Покровского района Донецкой области)", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение на расстоянии более 1,5 тыс. км российского завода в Чебоксарах. Для удара были использованы украинские крылатые ракеты.
01 мая 2026
