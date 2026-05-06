За деньги обещал "броню": СБУ задержала руководителя Житомирского ТЦК

Служба безопасности задержала руководителя Житомирского областного ТЦК и СП, его подозревают в систематическом требовании неправомерной выгоды от местного предпринимателя

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, должностное лицо за деньги обещало не проводить мобилизационные мероприятия в отношении работников компании призывного возраста и гарантировало их "бронирование" от проверок мобильных групп и правоохранителей, в частности на блокпостах.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления чиновника и задержали его "на горячем" после получения новой суммы взятки от "заказчика".

Подозреваемому сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила новые доказательства коррупционной деятельности руководителя Бучанского РТЦК и СП . По материалам дела, должностное лицо вместе с двумя сообщниками предлагало военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВЛК о "плохом здоровье". Кроме того, фигурант занимался еще незаконным обогащением.

