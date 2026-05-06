02:52  06 мая
В Одесской области 74-летнего мужчину осудили за изнасилование 13 детей
01:38  06 мая
Смертельное ДТП в Киеве на Троещине: водителю пикапа объявили о подозрении
00:35  06 мая
Украина на Евровидении-2026: LELÉKA призналась, нашла ли деньги на выступление
UA | RU
UA | RU
06 мая 2026, 09:24

За деньги обещал "броню": СБУ задержала руководителя Житомирского ТЦК

06 мая 2026, 09:24
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности задержала руководителя Житомирского областного ТЦК и СП, его подозревают в систематическом требовании неправомерной выгоды от местного предпринимателя

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, должностное лицо за деньги обещало не проводить мобилизационные мероприятия в отношении работников компании призывного возраста и гарантировало их "бронирование" от проверок мобильных групп и правоохранителей, в частности на блокпостах.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления чиновника и задержали его "на горячем" после получения новой суммы взятки от "заказчика".

Подозреваемому сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила новые доказательства коррупционной деятельности руководителя Бучанского РТЦК и СП . По материалам дела, должностное лицо вместе с двумя сообщниками предлагало военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВЛК о "плохом здоровье". Кроме того, фигурант занимался еще незаконным обогащением.

Читайте также: Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ Житомир ТЦК бронь бронь от мобилизации взятка
Миллионы "прибылей", наличные и иномарки: Нацполиция проверила глав ТЦК по всей стране
04 мая 2026, 15:50
На Волыни чиновник ТЦК "решал" проблемы с розыском за доллары
01 мая 2026, 23:30
На Волыни ТЦК мобилизовал мужчину, которого сочли непригодным еще 20 лет назад
01 мая 2026, 21:45
Все новости »
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
В Сумской области российский дрон атаковал гражданское авто: есть погибшая и раненый
06 мая 2026, 09:46
Ночная атака на Херсон: огнеборцы спасли трех женщин из горящей многоэтажки
06 мая 2026, 09:17
На Донетчине из-за российских ударов погибли шесть человек, 14 – ранены
06 мая 2026, 08:59
Выслеживал жертв на ярмарках: в Киеве задержали иностранца, который обворовывал экспедиторов
06 мая 2026, 08:42
В апреле Россия потеряла более 35 тысяч военных – министр обороны
06 мая 2026, 08:33
Ночной обстрел Украины: РФ выпустила более 100 БПЛА, "Искандеры" и Х-31
06 мая 2026, 08:25
Обстрелы на Днепропетровщине: повреждены предприятия, десятки домов и гостиница, есть жертвы
06 мая 2026, 08:12
Бил и пытал электрическим током: на Харьковщине суд вынес приговор оккупанту
06 мая 2026, 08:05
Количество пострадавших в результате удара по Запорожье выросло: четверо – в тяжелом состоянии
06 мая 2026, 07:57
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Все блоги »