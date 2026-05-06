Злоумышленник действовал по отработанной схеме: подыскивал на ярмарках и базарах экспедиторов, только что получивших оплату за товар. Затем он шел за ними к автомобилю, знакомился и просил подвезти. В дороге он выяснял, где лежат деньги, и, отвлекая водителя, крал их. После этого просил остановить автомобиль и быстро исчезал.

Следователи установили причастность 56-летнего задержанного к двум эпизодам в Соломенском и Деснянском районах, где из автомобилей исчезли 105 и 70 тысяч гривен.

Во время задержания у фигуранта обнаружили часть украденных средств, а именно 70 тысяч.

Мужчине сообщили о подозрении по ст. ч. 4 ст. 185 УК (кража в условиях военного положения). Ему грозит до 8 лет заключения.

