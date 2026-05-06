Минус 1050 солдат и 92 артсистемы: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ
Силы обороны продолжают наносить значительные потери армии врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1050 оккупантов, один танк, пять бронемашин, 92 артиллерийские системы, пять РСЗО, два средства ПВО, а также 282 единицы автомобильной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 06.05.26 ориентировочно составили:
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение на расстоянии более 1,5 тыс. км российского завода в Чебоксарах. Для удара были использованы украинские крылатые ракеты.
