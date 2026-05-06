02:52  06 мая
В Одесской области 74-летнего мужчину осудили за изнасилование 13 детей
01:38  06 мая
Смертельное ДТП в Киеве на Троещине: водителю пикапа объявили о подозрении
00:35  06 мая
Украина на Евровидении-2026: LELÉKA призналась, нашла ли деньги на выступление
UA | RU
UA | RU
06 мая 2026, 07:12

Минус 1050 солдат и 92 артсистемы: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ

06 мая 2026, 07:12
Читайте також українською мовою
Фото: 93омбр Холодный Яр
Читайте також
українською мовою

Силы обороны продолжают наносить значительные потери армии врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1050 оккупантов, один танк, пять бронемашин, 92 артиллерийские системы, пять РСЗО, два средства ПВО, а также 282 единицы автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 06.05.26 ориентировочно составили:

потери россиян 6 мая 2026 года

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение на расстоянии более 1,5 тыс. км российского завода в Чебоксарах. Для удара были использованы украинские крылатые ракеты.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ВСУ война фронт оккупанты потери россиян российская армия
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
В Сумской области российский дрон атаковал гражданское авто: есть погибшая и раненый
06 мая 2026, 09:46
За деньги обещал "броню": СБУ задержала руководителя Житомирского ТЦК
06 мая 2026, 09:24
Ночная атака на Херсон: огнеборцы спасли трех женщин из горящей многоэтажки
06 мая 2026, 09:17
На Донетчине из-за российских ударов погибли шесть человек, 14 – ранены
06 мая 2026, 08:59
Выслеживал жертв на ярмарках: в Киеве задержали иностранца, который обворовывал экспедиторов
06 мая 2026, 08:42
В апреле Россия потеряла более 35 тысяч военных – министр обороны
06 мая 2026, 08:33
Ночной обстрел Украины: РФ выпустила более 100 БПЛА, "Искандеры" и Х-31
06 мая 2026, 08:25
Обстрелы на Днепропетровщине: повреждены предприятия, десятки домов и гостиница, есть жертвы
06 мая 2026, 08:12
Бил и пытал электрическим током: на Харьковщине суд вынес приговор оккупанту
06 мая 2026, 08:05
Количество пострадавших в результате удара по Запорожье выросло: четверо – в тяжелом состоянии
06 мая 2026, 07:57
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Все блоги »