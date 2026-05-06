Атака на центр Краматорска 5 мая. Фото: прокуратура

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

Шесть человек погибли в результате удара по Краматорску, еще 13 – ранены.

Еще один человек получил ранения в Дружковке.

Как отмечается, общее число жертв россиян в Донецкой области – 4053 погибших и 9394 пострадавших – подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, 5 мая около 17 часов российские военные сбросили на Краматорск три авиабомбы. В результате вражеского удара повреждены 16 многоэтажек, админздания, общественные заведения и автомобили.