На Донетчине из-за российских ударов погибли шесть человек, 14 – ранены
Минувшие сутки, 5 мая, российские оккупанты убили шестерых жителей Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
Шесть человек погибли в результате удара по Краматорску, еще 13 – ранены.
Еще один человек получил ранения в Дружковке.
Как отмечается, общее число жертв россиян в Донецкой области – 4053 погибших и 9394 пострадавших – подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним, 5 мая около 17 часов российские военные сбросили на Краматорск три авиабомбы. В результате вражеского удара повреждены 16 многоэтажек, админздания, общественные заведения и автомобили.
