Политтехнолог Петров снова получил бронирование и фигурирует в новом деле

Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал расследование о Владимире Петрове, в котором рассказал о его доходах, имуществе, источниках заработка и бронирования

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ютуб-канал депутата.

По словам Железняка, против Петрова открыто пять уголовных производств, последнее из которых расследует Бюро экономической безопасности по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ранее производство открывали СБУ, Нацполиция и ДБР.

Железняк утверждает, что команда собирала данные длительное время и передала их в БЭБ, после чего производство было открыто. По его словам, речь идет о несоответствии между официальными доходами Петрова и объемом его имущества.

По приведенным данным, за 2010-2025 годы его официальный доход составил около 4,4 млн. грн. В то же время, в материалах расследования упоминаются объекты недвижимости в Киевской области и столице, а также автомобили премиумкласса, которыми, по словам депутата, владеет Петров и его семья.

Отдельно в расследовании говорится о возможных схемах заработка через медийные проекты, консалтинг, продажа контента и информационное сопровождение.

Также Железняк описывает историю бронирования Петрова.

По словам депутата, летом 2025 Петров был оформлен в структуре, связанной с Национальным военным мемориальным кладбищем , что дало ему основания для отсрочки. После огласки его уволили. В дальнейшем, как утверждает Железняк, Петров снова получил бронирование – уже через телерадиокомпанию "Полезное ТВ". По его словам, эта компания входит в группу Film.ua и имеет связи с медиаменеджером Сергеем Созановским.

В расследовании также отмечается, что Созановский возглавлял телеканал "Интер" и, по его словам в интервью, знаком с эксруководителем Офиса Президента Андреем Ермаком.

