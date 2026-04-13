14:25  13 апреля
В Киеве адвокат украл две элитные квартиры у клиентов
13:00  13 апреля
Находка во время прогулки: на Хокровщине неизвестный предмет взорвался в руках парня
13:12  13 апреля
МИД отменило рекомендации воздерживаться от поездок в Венгрию
Политтехнолог Петров снова получил бронирование и фигурирует в новом деле

13 апреля 2026, 14:47
Фото: Facebook/greatlumen
Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал расследование о Владимире Петрове, в котором рассказал о его доходах, имуществе, источниках заработка и бронирования

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ютуб-канал депутата.

По словам Железняка, против Петрова открыто пять уголовных производств, последнее из которых расследует Бюро экономической безопасности по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ранее производство открывали СБУ, Нацполиция и ДБР.

Железняк утверждает, что команда собирала данные длительное время и передала их в БЭБ, после чего производство было открыто. По его словам, речь идет о несоответствии между официальными доходами Петрова и объемом его имущества.

По приведенным данным, за 2010-2025 годы его официальный доход составил около 4,4 млн. грн. В то же время, в материалах расследования упоминаются объекты недвижимости в Киевской области и столице, а также автомобили премиумкласса, которыми, по словам депутата, владеет Петров и его семья.

Отдельно в расследовании говорится о возможных схемах заработка через медийные проекты, консалтинг, продажа контента и информационное сопровождение.

Также Железняк описывает историю бронирования Петрова.

По словам депутата, летом 2025 Петров был оформлен в структуре, связанной с Национальным военным мемориальным кладбищем , что дало ему основания для отсрочки. После огласки его уволили. В дальнейшем, как утверждает Железняк, Петров снова получил бронирование – уже через телерадиокомпанию "Полезное ТВ". По его словам, эта компания входит в группу Film.ua и имеет связи с медиаменеджером Сергеем Созановским.

В расследовании также отмечается, что Созановский возглавлял телеканал "Интер" и, по его словам в интервью, знаком с эксруководителем Офиса Президента Андреем Ермаком.

Читайте также: Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова

В Киеве прямо на участке лесного фонда организовали бизнес: прокуратура начала расследование
08 апреля 2026, 15:45
Квартира за $400 000, часть ЖК и элитные авто: как живет семья судьи из Мукачево
08 апреля 2026, 14:20
НАБУ и САП завершили следствие по делу Тимошенко о взятках депутатам: что известно
08 апреля 2026, 11:57
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
В Херсоне в результате российской атаки пострадали четыре человека
13 апреля 2026, 18:09
Телеведущий Александр Педан рассказал, почему не ушел на фронт
13 апреля 2026, 17:39
В Одессе мужчина угрожал "взорвать" себя гранатой
13 апреля 2026, 17:19
Чиновнице Одесского городского совета грозит до 5 лет лишения свободы за служебную халатность
13 апреля 2026, 16:58
В Харькове ТЦК мобилизовали мужчину с бронированием: на чью сторону стал суд
13 апреля 2026, 16:45
В Киевской области женщина погибла под колесами поезда
13 апреля 2026, 16:20
В Сумской области правоохранители разоблачили очередную схему выезда за границу
13 апреля 2026, 16:06
Репрессии в Херсоне: экс-чиновницу подозревают в сотрудничестве с оккупантами
13 апреля 2026, 15:36
Пытки 369 человек в школе на Черниговщине: СБУ объявила подозрение генералу РФ
13 апреля 2026, 15:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
