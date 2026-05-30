ДТП произошло 30 мая около 10:00 возле села Ксаверовка в Винницком районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.

На дороге столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате удара оба транспортных средства загорелись. Спасатели потушили их.

Известно о двух погибших: во время тушения огня в салоне легковушки чрезвычайники обнаружили тела людей.

Из-за ДТП движение транспорта на этом участке дороги осуществлялось в реверсном режиме.

На месте происшествия работали полицейские, спасатели и другие профильные службы.

Следователи устанавливают все причины, обстоятельства аварии и личности погибших.

Напомним, 29 мая в Киевской области произошло смертельное ДТП: столкнулись BMW X7 и Skoda Superb. За рулем автомобилей были подростки. В результате аварии погиб 17-летний выпускник школы.