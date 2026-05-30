Легковушка и грузовик вспыхнули после столкновения: в Винницкой области произошло смертельное ДТП
ДТП произошло 30 мая около 10:00 возле села Ксаверовка в Винницком районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.
На дороге столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате удара оба транспортных средства загорелись. Спасатели потушили их.
Известно о двух погибших: во время тушения огня в салоне легковушки чрезвычайники обнаружили тела людей.
Из-за ДТП движение транспорта на этом участке дороги осуществлялось в реверсном режиме.
На месте происшествия работали полицейские, спасатели и другие профильные службы.
Следователи устанавливают все причины, обстоятельства аварии и личности погибших.
