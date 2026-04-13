Політтехнолог Петров знову отримав бронювання і фігурує в новій справі

Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив розслідування про Володимира Петрова, в якому розповів про його доходи, майно, джерела заробітку та бронювання

За словами Железняка, проти Петрова відкрито п'ять кримінальних проваджень, останнє з яких розслідує Бюро економічної безпеки за підозрою в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Раніше провадження відкривали СБУ, Нацполіція та ДБР.

Железняк стверджує, що команда збирала дані тривалий час і передала їх до БЕБ, після чого провадження було відкрито. За його словами, йдеться про невідповідність між офіційними доходами Петрова та обсягом його майна.

За наведеними даними, за 2010-2025 роки його офіційний дохід становив близько 4,4 млн грн. Водночас у матеріалах розслідування згадуються об’'єкти нерухомості в Київській області та столиці, а також автомобілі преміумкласу, якими, за словами депутата, володіє Петров та його родина.

Окремо у розслідуванні йдеться про можливі схеми заробітку через медійні проєкти, консалтинг, продаж контенту та інформаційний супровід.

Також Железняк описує історію бронювання Петрова.

За словами депутата, влітку 2025 року Петров був оформлений у структурі, пов’язаній із Національним військовим меморіальним кладовищем, що дало йому підстави для відстрочки. Після розголосу його звільнили. Надалі, як стверджує Железняк, Петров знову отримав бронювання – вже через телерадіокомпанію "Корисне ТБ". За його словами, ця компанія входить до групи Film.ua та має зв’язки з медіаменеджером Сергієм Созановським.

У розслідуванні також зазначається, що Созановський очолював телеканал "Інтер" і, за його власними словами в інтерв’ю, знайомий із екскерівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

