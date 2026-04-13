13 квітня 2026, 14:47

Політтехнолог Петров знову отримав бронювання і фігурує в новій справі

13 квітня 2026, 14:47
Фото: Facebook/greatlumen
Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив розслідування про Володимира Петрова, в якому розповів про його доходи, майно, джерела заробітку та бронювання

Про це інформує RegioNews із посиланням на ютуб-канал депутата.

За словами Железняка, проти Петрова відкрито п'ять кримінальних проваджень, останнє з яких розслідує Бюро економічної безпеки за підозрою в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Раніше провадження відкривали СБУ, Нацполіція та ДБР.

Железняк стверджує, що команда збирала дані тривалий час і передала їх до БЕБ, після чого провадження було відкрито. За його словами, йдеться про невідповідність між офіційними доходами Петрова та обсягом його майна.

За наведеними даними, за 2010-2025 роки його офіційний дохід становив близько 4,4 млн грн. Водночас у матеріалах розслідування згадуються об’'єкти нерухомості в Київській області та столиці, а також автомобілі преміумкласу, якими, за словами депутата, володіє Петров та його родина.

Окремо у розслідуванні йдеться про можливі схеми заробітку через медійні проєкти, консалтинг, продаж контенту та інформаційний супровід.

Також Железняк описує історію бронювання Петрова.

За словами депутата, влітку 2025 року Петров був оформлений у структурі, пов’язаній із Національним військовим меморіальним кладовищем, що дало йому підстави для відстрочки. Після розголосу його звільнили. Надалі, як стверджує Железняк, Петров знову отримав бронювання – вже через телерадіокомпанію "Корисне ТБ". За його словами, ця компанія входить до групи Film.ua та має зв’язки з медіаменеджером Сергієм Созановським.

У розслідуванні також зазначається, що Созановський очолював телеканал "Інтер" і, за його власними словами в інтерв’ю, знайомий із екскерівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

Читайте також: Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова

У Києві прямо на ділянці лісового фонду організували бізнес: прокуратура почала розслідування
08 квітня 2026, 15:45
Квартира за $400 000, частина ЖК і елітні авто: як живе родина судді з Мукачева
08 квітня 2026, 14:20
НАБУ і САП завершили слідство у справі Тимошенко про хабар депутатам: що відомо
08 квітня 2026, 11:57
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Телеведучий Олександр Педан розповів, чому не пішов на фронт
13 квітня 2026, 17:39
В Одесі чоловік погрожував "підірвати" себе гранатою
13 квітня 2026, 17:19
Посадовиці Одеської міської ради загрожує до 5 років позбавлення волі за службову недбалість
13 квітня 2026, 16:58
У Харкові ТЦК мобілізували чоловіка з бронюванням: на чий бік став суд
13 квітня 2026, 16:45
На Київщині жінка загинула під колесами потяга
13 квітня 2026, 16:20
На Сумщині правоохоронці викрили чергову схему виїзду за кордон
13 квітня 2026, 16:06
Репресії в Херсоні: ексчиновницю підозрюють у співпраці з окупантами
13 квітня 2026, 15:36
Катування 369 людей у школі на Чернігівщині: СБУ оголосила підозру генералу РФ
13 квітня 2026, 15:15
У Києві адвокат вкрав дві елітні квартири у клієнтів
13 квітня 2026, 14:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »