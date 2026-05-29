Дизель дешевеет: что происходит с ценами на топливо в Украине
В Украине после обострения ситуации на Ближнем Востоке изменились цены на АЗС. Стало известно, какая стоимость горючего в Украине сейчас
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
По состоянию на 29 мая в Украине в среднем цены на топливо таковы :
- бензин А-95 премиум – 79,57 гривны за литр;
- бензин А-95 – 75,94 гривны за литр;
- бензин А-92 – 69,71 гривны за литр;
- дизтопливо – 86,05 гривны за литр;
- автогаз – 46,52 гривны за литр.
Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.
Ягода на цену золота: сколько в Украине будет стоить черешня летомВсе новости »
27 мая 2026, 23:35Тарифы Укрэнерго планируют повысить: что изменится
27 мая 2026, 12:30В Украине продолжает дорожать картофель: что происходит с ценами
26 мая 2026, 23:35
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
Ведущая Леся Никитюк призналась, какую свадьбу хочет с любимым
30 мая 2026, 00:35Контрабандисты везли в Одессу дрон со взрывчаткой для терактов
29 мая 2026, 23:35В Харьковской области двое подростков подорвались на неизвестном предмете
29 мая 2026, 22:46Враг нанес повторные удары по объектам "Нафтогаза" на Сумщине и Харьковщине
29 мая 2026, 22:22170 тысяч долларов в тайнике: суд избрал меру пресечения для коррумпированных сотрудников БЭБ
29 мая 2026, 21:59В Харьковской области блогер убивал лисиц ради просмотров
29 мая 2026, 21:40На оккупированной Херсонской области россияне угрожали 17-летнему украинцу мобилизацией
29 мая 2026, 21:25В Днепропетровской области "накрыли" канал продажи опасного оружия
29 мая 2026, 21:20Одессит за 8 тысяч долларов продал "свободный путь за границу"
29 мая 2026, 21:00
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Все блоги »