Дизель дешевеет: что происходит с ценами на топливо в Украине

В Украине после обострения ситуации на Ближнем Востоке изменились цены на АЗС. Стало известно, какая стоимость горючего в Украине сейчас

Об этом сообщает 24 канал.

По состоянию на 29 мая в Украине в среднем цены на топливо таковы :

бензин А-95 премиум – 79,57 гривны за литр;

бензин А-95 – 75,94 гривны за литр;

бензин А-92 – 69,71 гривны за литр;

дизтопливо – 86,05 гривны за литр;

автогаз – 46,52 гривны за литр.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.