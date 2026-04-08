В Киеве прямо на участке лесного фонда организовали бизнес: прокуратура начала расследование

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении предпринимателю. Он без всяких разрешений организовал бизнес на участке лесного фонда в Деснянском районе.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Прокуратура сообщила предпринимателю о подозрении по факту самовольного занятия земельного участка особо ценных земель. Речь идет о земельном участке в лесном квартале Белодебровного лесничества в Деснянском районе столицы.

У предпринимателя не было разрешений и организовал там зону отдыха. В частности, кафе и беседки. В то же время этот участок относится к землям природно-заповедного фонда и особенно ценным земельным участком, на котором запрещено строительство сооружений, препятствующих его использованию по целевому назначению.

"Отметим, что в 2025 году Деснянская окружная прокуратура уже обратилась в суд с иском об устранении препятствий столичной общине в пользовании и распоряжении земельным участком природно-заповедного фонда путем сноса незаконно установленных сооружений", - сообщили в прокуратуре.

