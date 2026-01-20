13:19  20 января
20 января 2026, 14:49

Скандал с бронированием: политтехнолог Петров уволился с военного мемориального кладбища

20 января 2026, 14:49
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Политтехнолог и соведущий YouTube-канала "Исландия" Владимир Петров уволился с должности ведущего специалиста отдела по вопросам коммуникаций и информационных технологий

Об этом сообщило Государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище", передает RegioNews.

Отмечается, что Петров оставил должность 20 января 2026 по собственному желанию в соответствии со статьей 38 Кодекса законов о труде Украины.

"Увольнение произошло на основании личного заявления работника и оформлено в установленном законодательством порядке", – говорится в сообщении.

В учреждении отметили, что действуют в соответствии с действующим законодательством Украины и остаются готовыми к диалогу.

Бронирование от мобилизации в НВМК и участие Владимира Петрова

12 января народный депутат Ярослав Железняк обнародовал материал , в котором заявил, что соведущие YouTube-канала "Исландия" Владимир Петров и Сергей Иванов получили бронирование от мобилизации. По словам депутата, Петров с 31 июля 2025 года работает в государственном учреждении "Национальное военное мемориальное кладбище" и имеет бронирование до 21 января 2026 года.

15 января Верховная Рада со второй попытки вызвала министерку по делам ветеранов Наталью Калмыкову для доклада по бронированию от мобилизации в НВМК.

16 января Калмыкова сообщила, что Минветеранов начало служебное расследование по информации о бронировании от мобилизации в НВМК. В этот же день в государственном учреждении подтвердили, что Петров работает в учреждении.

Читайте также: Пророссийский пропагандист возглавил Нацвоенное кладбище - Минветеранов игнорирует скандал

Напомним, Национальное военное мемориальное кладбище создано для достойного чествования павших воинов. В конце августа на НВМК состоялись первые захоронения. В тот день похоронили пятерых неизвестных солдат. А за первую неделю с открытия на НВМК прошли почетные захоронения 27 неизвестных солдат.

