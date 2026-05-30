Фото: скриншот

На одном из самых горячих направлений фронта – Покровском – зафиксировано очередное самоубийство российского оккупанта, пытавшегося избежать встречи с украинским беспилотником

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видеозапись подразделения "Острые Картузы" 2-го отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" Нацгвардии Украины.

На кадрах видно раненого российского военного, который остался один в разбитой посадке. Заметив над собой украинский дрон, захватчик не стал ждать удара, приставил автомат к голове и застрелился.

Напомним, украинские пограничники показали новые кадры с фронта. На видео можно увидеть, как защитники уничтожают российскую технику.