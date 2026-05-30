Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате попадания вражеского беспилотника по территории одного из объектов промышленной инфраструктуры возник пожар.

Из-за атаки погиб один мужчина, еще один получил травмы.

В результате вражеской атаки поврежден дом, возник пожар. На месте уже работают экстренные службы.

Напомним, в результате предыдущей атаки на промышленную инфраструктуру Запорожья один из мужчин получил смертельные ранения и скончался.