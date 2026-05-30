Россияне снова атаковали промзону в Запорожье: есть погибший и раненый
Утром 30 мая российские войска снова атаковали Запорожье
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате попадания вражеского беспилотника по территории одного из объектов промышленной инфраструктуры возник пожар.
Из-за атаки погиб один мужчина, еще один получил травмы.
В результате вражеской атаки поврежден дом, возник пожар. На месте уже работают экстренные службы.
Напомним, в результате предыдущей атаки на промышленную инфраструктуру Запорожья один из мужчин получил смертельные ранения и скончался.
