Россияне атаковали предприятие в Ровенской области: возник пожар, экологические показатели в норме
Утром 30 мая Ровенщина подверглась вражеской атаке, целью которой стало одно из частных предприятий области
Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.
В результате попадания на территории предприятия возник пожар и сильное задымление.
Предварительно, люди вследствие атаки не пострадали.
Спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрела.
К мониторингу привлекли специалисты областного центра контроля и профилактики болезней, которые провели замеры качества воздуха. По оперативным данным, экологическая ситуация вокруг места пожара находится в пределах нормы.
Напомним, ночью 30 мая российские войска атаковали Шостку Сумской области. Прямыми попаданиями нескольких десятков дронов-камикадзе полностью уничтожено здание железнодорожного вокзала.