В Харьковской области двое подростков подорвались на неизвестном предмете

В Изюмском районе Харьковской области 28 мая двое детей пострадали в результате подрыва неизвестного предмета в лесополосе

Об этом сообщил Центр координации противоминной деятельности при Харьковской ОВД, передает RegioNews .

"В с. Савинцы Изюмского района 28 мая около 20:00 произошел взрыв неизвестного предмета в лесополосе. В результате инцидента пострадали парень и девушка 16 лет", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Напомним, что в Бериславском районе днем 25 июня 2025 года мотоцикл с гражданскими взорвался на мине . В результате взрыва пострадали два человека.