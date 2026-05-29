В Харьковской области двое подростков подорвались на неизвестном предмете
В Изюмском районе Харьковской области 28 мая двое детей пострадали в результате подрыва неизвестного предмета в лесополосе
Об этом сообщил Центр координации противоминной деятельности при Харьковской ОВД, передает RegioNews .
"В с. Савинцы Изюмского района 28 мая около 20:00 произошел взрыв неизвестного предмета в лесополосе. В результате инцидента пострадали парень и девушка 16 лет", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
Напомним, что в Бериславском районе днем 25 июня 2025 года мотоцикл с гражданскими взорвался на мине . В результате взрыва пострадали два человека.
