10:15  12 апреля
"Получите выплату": украинцев предупредили о мошеннических сообщениях
11:15  12 апреля
Пасхальное "перемирие": россияне атаковали Украину более 1700 раз - Генштаб
11:35  12 апреля
В Харьковской области оккупанты расстреляли четырех украинских военных
UA | RU
UA | RU
12 апреля 2026, 11:35

В Харьковской области оккупанты расстреляли четырех украинских военных

Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

Это произошло вблизи населенного пункта Ветеринарное Харьковской области. Там россияне в очередной раз совершили военное преступление

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как известно, оккупанты зашли на позиции, после чего взяли в плен четырех бойцов одной из отдельных механизированных бригад Вооруженных Сил Украины. Впоследствии россияне умышленно расстреляли их из автоматов.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины — жестокое обращение с военнопленными, повлекшее их гибель. Принимаются все необходимые меры для полного установления обстоятельств преступления", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, Служба безопасности собрала масштабную доказательную базу и расколола военнослужащего РФ, который вместе со своим сообщником расстрелял 9 украинских пленных во время боев в Курской области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Юрий Касьянов
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Все блоги »