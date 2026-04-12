В Харьковской области оккупанты расстреляли четырех украинских военных

Это произошло вблизи населенного пункта Ветеринарное Харьковской области. Там россияне в очередной раз совершили военное преступление

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как известно, оккупанты зашли на позиции, после чего взяли в плен четырех бойцов одной из отдельных механизированных бригад Вооруженных Сил Украины. Впоследствии россияне умышленно расстреляли их из автоматов.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины — жестокое обращение с военнопленными, повлекшее их гибель. Принимаются все необходимые меры для полного установления обстоятельств преступления", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, Служба безопасности собрала масштабную доказательную базу и расколола военнослужащего РФ, который вместе со своим сообщником расстрелял 9 украинских пленных во время боев в Курской области.