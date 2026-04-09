09 апреля 2026, 12:36

Пыточная на Киевщине: офицеру ФСБ объявили подозрение за пытки мирных жителей

09 апреля 2026, 12:36
Иллюстративное фото: из открытых источников
Сотруднику ФСБ Российской Федерации, подозреваемый в причастности к пыткам мирных жителей во время оккупации Киевщины, объявлено о подозрение

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, весной 2022 года военные 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ оккупировали поселок Дымер на Вышгородщине. На территории предприятия "Альфа-Ленд" они обустроили базу, а в литейном цехе – место незаконного содержания гражданских.

К преступлению причастен старший офицер ФСБ, действовавший совместно с военными подразделениями. В период с 21 по 25 марта 2022 года он, зная, что перед ним гражданские, применял к ним насилие.

Во время допросов людей избивали руками, ногами и прикладами оружия, заставляли стоять на коленях и запугивали выстрелами. От потерпевших требовали признаний в якобы сотрудничестве с украинскими военными.

"Такими действиями пострадавшим причинена сильная физическая боль и моральные страдания", – подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, Служба безопасности собрала масштабную доказательную базу и расколола военнослужащего РФ, который вместе со своим сообщником расстрелял 9 украинских пленных во время боев в Курской области.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
