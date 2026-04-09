Пыточная на Киевщине: офицеру ФСБ объявили подозрение за пытки мирных жителей

Сотруднику ФСБ Российской Федерации, подозреваемый в причастности к пыткам мирных жителей во время оккупации Киевщины, объявлено о подозрение

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, весной 2022 года военные 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ оккупировали поселок Дымер на Вышгородщине. На территории предприятия "Альфа-Ленд" они обустроили базу, а в литейном цехе – место незаконного содержания гражданских.

К преступлению причастен старший офицер ФСБ, действовавший совместно с военными подразделениями. В период с 21 по 25 марта 2022 года он, зная, что перед ним гражданские, применял к ним насилие.

Во время допросов людей избивали руками, ногами и прикладами оружия, заставляли стоять на коленях и запугивали выстрелами. От потерпевших требовали признаний в якобы сотрудничестве с украинскими военными.

"Такими действиями пострадавшим причинена сильная физическая боль и моральные страдания", – подчеркнули в прокуратуре.

