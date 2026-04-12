12 квітня 2026, 11:35

На Харківщині окупанти розстріляли чотирьох українських військових

12 квітня 2026, 11:35
Фото: прокуратура
Це сталось поблизу населеного пункту Ветеринарне Харківської області. Там росіяни вчергове вчинили воєнний злочин

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як відомо, окупанти зайшли на позиції, після чого взяли у полон чотирьох бійців однієї з окремих механізованих бригад Збройних Сил України. Згодом росіяни умисно розстріляли їх з автоматів.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України — жорстоке поводження з військовополоненими, що спричинило їх загибель. Вживаються всі необхідні заходи для повного встановлення обставин злочину", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала масштабну доказову базу та "розколола" військовослужбовця РФ, який разом зі своїм спільником розстріляв 9 українських полонених під час боїв у Курській області.

Офіс генпрокурора окупанти розстріл воєнні злочини
