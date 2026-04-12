На Харківщині окупанти розстріляли чотирьох українських військових

Як відомо, окупанти зайшли на позиції, після чого взяли у полон чотирьох бійців однієї з окремих механізованих бригад Збройних Сил України. Згодом росіяни умисно розстріляли їх з автоматів.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України — жорстоке поводження з військовополоненими, що спричинило їх загибель. Вживаються всі необхідні заходи для повного встановлення обставин злочину", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала масштабну доказову базу та "розколола" військовослужбовця РФ, який разом зі своїм спільником розстріляв 9 українських полонених під час боїв у Курській області.