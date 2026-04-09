15 лет за решеткой: директор "Аскании-Нова" незаконно вывоз редких животных в РФ

В Украине впервые за время полномасштабной войны вынесли приговор за военное преступление против природно-заповедного фонда

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Суд признал виновным так называемого директора биосферного заповедника "Аскания-Нова" и приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности в органах власти и работать в сфере публичных услуг на 15 лет.

Прокуроры доказали, что после оккупации заповедника в 2022 году он возглавил созданное захватчиками псевдоучреждение и вместе с представителями заповедников РФ организовал незаконный вывоз редких и исчезающих животных, среди которых: зебры Чапмана, американские бизоны, олени Давида и лошадь Пржевальского. Часть животных переместили в крымский парк львов "Тайган".

Общая сумма ущерба составляет 85,2 млн грн.

Справка: "Аскания-Нова " – природоохранное учреждение международного значения, которое входит в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО и находится под защитой международного гуманитарного права.

Незаконный вывоз животных квалифицирован как военное преступление, в частности нарушение норм Женевской и Гаагской конвенций.