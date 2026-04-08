Диверсия под Купянском: АТЕШ парализовал поставки оккупантов
Агенты партизанского движения "АТЕШ" совершили одновременно две диверсии на железнодорожном участке между Старым Осколом и Уразовым на Купянском направлении
Об этом движение сообщило в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Через этот коридор осуществлялась доставка боеприпасов, техники и провизии для 138-й отдельной мотострелковой бригады и 45-го инженерно-саперного полка РФ, критически нуждающихся в пополнении.
После диверсий движение на участке было парализовано: уничтожение двух шкафов одновременно вызвало системный сбой в управлении и значительно снизило пропускную способность маршрута.
Эшелоны со снабжением застряли, графики были сорваны, подчеркнули партизаны.
Подразделения окупантов понесли значительные потери в личном составе и технике, что стало прямым следствием перерезания поставок в нужный момент.
Напомним, ранее партизанское движение сообщило об успешной диверсии на железнодорожном узле близ Симферополя. По данным активистов, в результате операции был уничтожен тепловоз, который не подлежит быстрому восстановлению.