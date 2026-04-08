Фото: АТЭШ

Агенты партизанского движения "АТЕШ" совершили одновременно две диверсии на железнодорожном участке между Старым Осколом и Уразовым на Купянском направлении

Об этом движение сообщило в своем Telegram-канале.

Через этот коридор осуществлялась доставка боеприпасов, техники и провизии для 138-й отдельной мотострелковой бригады и 45-го инженерно-саперного полка РФ, критически нуждающихся в пополнении.

После диверсий движение на участке было парализовано: уничтожение двух шкафов одновременно вызвало системный сбой в управлении и значительно снизило пропускную способность маршрута.

Эшелоны со снабжением застряли, графики были сорваны, подчеркнули партизаны.

Подразделения окупантов понесли значительные потери в личном составе и технике, что стало прямым следствием перерезания поставок в нужный момент.

Напомним, ранее партизанское движение сообщило об успешной диверсии на железнодорожном узле близ Симферополя. По данным активистов, в результате операции был уничтожен тепловоз, который не подлежит быстрому восстановлению.