08 апреля 2026, 09:29

Диверсия под Купянском: АТЕШ парализовал поставки оккупантов

08 апреля 2026, 09:29
Фото: АТЭШ
Агенты партизанского движения "АТЕШ" совершили одновременно две диверсии на железнодорожном участке между Старым Осколом и Уразовым на Купянском направлении

Об этом движение сообщило в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Через этот коридор осуществлялась доставка боеприпасов, техники и провизии для 138-й отдельной мотострелковой бригады и 45-го инженерно-саперного полка РФ, критически нуждающихся в пополнении.

После диверсий движение на участке было парализовано: уничтожение двух шкафов одновременно вызвало системный сбой в управлении и значительно снизило пропускную способность маршрута.

Эшелоны со снабжением застряли, графики были сорваны, подчеркнули партизаны.

Подразделения окупантов понесли значительные потери в личном составе и технике, что стало прямым следствием перерезания поставок в нужный момент.

Напомним, ранее партизанское движение сообщило об успешной диверсии на железнодорожном узле близ Симферополя. По данным активистов, в результате операции был уничтожен тепловоз, который не подлежит быстрому восстановлению.

война железная дорога оккупанты Харьковская область Диверсия партизаны Купянское направление АТЕШ
