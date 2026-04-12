Пасхальное "перемирие": россияне атаковали Украину более 1700 раз - Генштаб

Страна-агрессорка накануне объявила о Пасхальном перемерии. Однако традиционно россияне, похоже, не собираются выполнять договоренности.

Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ, передает RegioNews.

В отчете украинских военных есть информация о том, что россияне за последние сутки нарушили режим прекращения огня 1723 раза. В частности, было 120 боевых столкновений.

Кроме того, это были 25 штурмовых действий противника, 365 вражеских обстрелов, 566 ударов дронами-камикадзе ("Ланцет", "Молния") и 767 ударов fpv-дронами. Вместе с тем ударов ракетами, управляемыми авиабомбами.

Следует отметить, что ранее РФ объявила пасхальное перемирие. Она будет действовать с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года. Однако оккупанты все равно продолжают атаковать Украину. В частности, во время так называемого перемирия ударили по Харьковщине.

Напомним, в Одессе простились с 2-летней девочкой и ее 30-летней матерью, погибших в результате российских обстрелов 6 апреля. Тогда погибла 53-летняя женщина.