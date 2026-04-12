12 апреля 2026, 11:15

Пасхальное "перемирие": россияне атаковали Украину более 1700 раз - Генштаб

Фото: из открытых источников
Страна-агрессорка накануне объявила о Пасхальном перемерии. Однако традиционно россияне, похоже, не собираются выполнять договоренности.

Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ, передает RegioNews.

В отчете украинских военных есть информация о том, что россияне за последние сутки нарушили режим прекращения огня 1723 раза. В частности, было 120 боевых столкновений.

Кроме того, это были 25 штурмовых действий противника, 365 вражеских обстрелов, 566 ударов дронами-камикадзе ("Ланцет", "Молния") и 767 ударов fpv-дронами. Вместе с тем ударов ракетами, управляемыми авиабомбами.

Следует отметить, что ранее РФ объявила пасхальное перемирие. Она будет действовать с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года. Однако оккупанты все равно продолжают атаковать Украину. В частности, во время так называемого перемирия ударили по Харьковщине.

Напомним, в Одессе простились с 2-летней девочкой и ее 30-летней матерью, погибших в результате российских обстрелов 6 апреля. Тогда погибла 53-летняя женщина.

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1440 окупантов
11 апреля 2026, 08:54
Армия РФ в течение дня почти 50 раз атаковала Днепропетровщину
10 апреля 2026, 22:09
Спецоперация на Запорожском направлении: поражены ключевые объекты ПВО РФ
10 апреля 2026, 12:49
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
На Запорожье россияне ранили десятерых полицейских
12 апреля 2026, 13:15
В Херсонской области российские дроны атаковали троллейбус и маршрутку
12 апреля 2026, 12:15
Смертельное ДТП в Полтавской области: BMW влетел в отбойник
12 апреля 2026, 11:55
В Харьковской области оккупанты расстреляли четырех украинских военных
12 апреля 2026, 11:35
На Полтавщине BMW влетел в ЗАЗ: авто разгромило до основания
12 апреля 2026, 10:55
Россияне накрыли огнем Донбасс: десятки людей ранены, разрушены многоэтажки
12 апреля 2026, 10:35
"Получите выплату": украинцев предупредили о мошеннических сообщениях
12 апреля 2026, 10:15
Стало известно, какой будет погода на Пасху
11 апреля 2026, 18:15
На Волыни пьяные работники ТЦК совершили ДТП и пытались скрыться с места происшествия
11 апреля 2026, 17:46
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
