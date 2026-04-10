10 апреля
На Киевщине мужчина нагло украл чужой автомобиль прямо с парковки
08:37  10 апреля
ДТП с маршруткой в ​​Одессе: погибла пассажирка, военному грозит до 8 лет
08:21  10 апреля
На Ровенщине продолжаются поиски 4-летнего мальчика: что известно сейчас
UA | RU
UA | RU
10 апреля 2026, 12:49

Спецоперация на Запорожском направлении: поражены ключевые объекты ПВО РФ

Читайте також українською мовою
Фото: Facebook/ Oleksandr Pivnenko
Читайте також
українською мовою

Национальная гвардия во взаимодействии с Отделом применения авиации ОКП Воздушных сил ВСУ и подразделением Lasar's Group провела многослойную спецоперацию на Запорожском направлении

Об этом сообщил командующий Нацгвардией Александр Пивненко, передает RegioNews.

По его словам, на разных этапах операции был поражен ряд важных целей противника. В частности, первым этапом стало уничтожение российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин" с помощью дронов Lasar's Group.

Далее были нанесены удары по системам противовоздушной обороны русских войск. В ходе операции, при участии аэроразведки 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес", были обнаружены позиции российских ЗРК С-300.

После этого, как сообщил Пивненко, украинские подразделения поразили пусковую установку комплекса С-300В и многоканальную станцию наведения ракет.

Кроме того, был уничтожен пункт управления российских беспилотников, который, по словам командующего, позволял корректировать действия вражеских дронов.

В Нацгвардии отмечают, что в результате операции была существенно усложнена работа российской системы ПВО, ранее ограничивала действия украинской авиации в этом направлении.

Напомним, в ночь на 8 апреля Силы обороны Украины поразили нефтебазы в Феодосии, где возник пожар, и Гвардейском на территории Крыма. На этих объектах противник накапливает и хранит горюче-смазочные материалы для обеспечения своих войск.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Все публикации »
Юрий Касьянов
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Все блоги »