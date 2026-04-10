Спецоперация на Запорожском направлении: поражены ключевые объекты ПВО РФ

Национальная гвардия во взаимодействии с Отделом применения авиации ОКП Воздушных сил ВСУ и подразделением Lasar's Group провела многослойную спецоперацию на Запорожском направлении

Об этом сообщил командующий Нацгвардией Александр Пивненко, передает RegioNews.

По его словам, на разных этапах операции был поражен ряд важных целей противника. В частности, первым этапом стало уничтожение российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин" с помощью дронов Lasar's Group.

Далее были нанесены удары по системам противовоздушной обороны русских войск. В ходе операции, при участии аэроразведки 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес", были обнаружены позиции российских ЗРК С-300.

После этого, как сообщил Пивненко, украинские подразделения поразили пусковую установку комплекса С-300В и многоканальную станцию наведения ракет.

Кроме того, был уничтожен пункт управления российских беспилотников, который, по словам командующего, позволял корректировать действия вражеских дронов.

В Нацгвардии отмечают, что в результате операции была существенно усложнена работа российской системы ПВО, ранее ограничивала действия украинской авиации в этом направлении.

Напомним, в ночь на 8 апреля Силы обороны Украины поразили нефтебазы в Феодосии, где возник пожар, и Гвардейском на территории Крыма. На этих объектах противник накапливает и хранит горюче-смазочные материалы для обеспечения своих войск.