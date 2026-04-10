Армия РФ в течение дня почти 50 раз атаковала Днепропетровщину
Российские войска 10 апреля почти 50 раз атаковали беспилотниками и обстреливали из артиллерии Никопольский и Синельниковский районы
Об этом начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил в Телеграмме, передает RegioNews.
В результате атак в Никополе, Марганецкой, Красногригоровской и Покровской община Никопольского района повреждены предприятие, общежитие, магазины, частные дома и автомобили.
В Дубовиковской и Петропавловской общинах Синельниковского района повреждено агропредприятие.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, в Днепропетровской области от ранений после обстрела погиб 62-летний священник Алексей Окушко. Он погиб в результате обстрела поселка Просяна.
