За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1440 окупантов
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери российских окупантов по состоянию на утро субботы, 11 апреля
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Итак, РФ в войне с Украиной по состоянию на 11 апреля потеряла:
- личного состава – около 1 310 110 (+1 440) человек;
- танков – 11 851 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 24 381 (+6) ед;
- артиллерийских систем – 39 798 (+64) ед;
- РСЗО – 1 726 (+2) ед;
- средства ПВО – 1 344 (+3) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 350 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 231 785 (+2 014) ед;
- крылатые ракеты – 4 517 (+0) ед;
- корабли / катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 88 698 (+183) ед;
- специальная техника – 4121 (+2) ед.
Как сообщалось, 10 апреля Силы обороны поразили буровые установки РФ в Каспийском море. Буровые платформы находятся почти в тысяче километров от линии боевого столкновения и являются важным звеном в обеспечении горюче-смазочными материалами российской оккупационной армии.
