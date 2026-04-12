12 квітня 2026, 11:15

Великоднє "перемир'я": росіяни атакували Україну понад 1700 разів - Генштаб

12 квітня 2026, 11:15
Фото з відкритих джерел
Країна-агресорка напередодні оголосила про Великоднє перемір'я. Проте традиційно росіяни, схоже, не збираються виконувати домовленості

Про це розповіли в Генеральному штабі ЗСУ, передає RegioNews.

У звіті українських військових є інформація про те, що росіяни за останню добу порушили режим припинення вогню 1 723 рази. Зокрема, було 120 бойових зіткнень.

Крім того, це були 25 штурмових дій противника, 365 ворожих обстрілів, 566 ударів дронами-камікадзе ("Ланцет", "Молнія") та 767 ударів fpv-дронами. В той же час ударів ракетами, керованими авіабомбами.

Слід зазначити, що раніше РФ оголосила великоднє перемир’я. Воно діятиме від 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року. Проте окупанти все одно продовжують атакувати Україну. Зокрема, під час так званого перемир'я вдарили по Харківщині.

Нагадаємо, в Одесі попрощалися із 2-річною дівчинкою та її 30-річною матір'ю, які загинули внаслідок російського обстрілу 6 квітня. Тоді також загинула 53-річна жінка.

обстріли окупанти ЗСУ російська армія
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
