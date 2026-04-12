Великоднє "перемир'я": росіяни атакували Україну понад 1700 разів - Генштаб

Про це розповіли в Генеральному штабі ЗСУ, передає RegioNews.

У звіті українських військових є інформація про те, що росіяни за останню добу порушили режим припинення вогню 1 723 рази. Зокрема, було 120 бойових зіткнень.

Крім того, це були 25 штурмових дій противника, 365 ворожих обстрілів, 566 ударів дронами-камікадзе ("Ланцет", "Молнія") та 767 ударів fpv-дронами. В той же час ударів ракетами, керованими авіабомбами.

Слід зазначити, що раніше РФ оголосила великоднє перемир’я. Воно діятиме від 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року. Проте окупанти все одно продовжують атакувати Україну. Зокрема, під час так званого перемир'я вдарили по Харківщині.

Нагадаємо, в Одесі попрощалися із 2-річною дівчинкою та її 30-річною матір'ю, які загинули внаслідок російського обстрілу 6 квітня. Тоді також загинула 53-річна жінка.