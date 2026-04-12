"Получите выплату": украинцев предупредили о мошеннических сообщениях

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций, передает RegioNews.

Как объяснили специалисты, злоумышленники играют на доверии. В сообщениях они пишут, что "пришла ваша очередь" на получение и предлагают нажать плюс и ждать звонок.

Обычно аферисты представляются представителями ООН. В то же время они часто допускают ошибки. К примеру, называют себя в мужском роде, хотя пишут из женского аккаунта.

Впоследствии мошенник просит передать последние 4 цифры кода, поступающего в Viber. Это ключ, благодаря которому злоумышленники получают доступ к вашему аккаунту или персональным данным.

"Никогда не передавайте никакие коды – даже если сообщение выглядит "официально", – призывают украинцев.

Напомним, ранее в Прикарпатье 55-летний мужчина стал жертвой аферистов. Это произошло, когда он искал подработку онлайн. Мужчина потерял 46 тыс. грн, сообщив мошенникам код из SMS при якобы трудоустройстве.