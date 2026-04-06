06 апреля 2026, 12:24

На Прикарпатье мужчина украл 220 тысяч гривен со счета пенсионерки

Фото: Национальная полиция
Правоохранители Прикарпатья сообщили о подозрении 51-летнему жителю Бурштынской общины, который незаконно получил доступ к банковскому счету 78-летней женщины и присвоил 220 тысяч гривен

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, потерпевшая – жительница общины, которая после гибели сына-военнослужащего получала государственную денежную помощь. Фигурант, работавший в сфере перевозок, подвозил женщину в банк, а затем узнал о выплатах и решил завладеть ее средствами.

Мужчина втерся в доверие к пенсионерке: помогал по хозяйству, привозил продукты и обещал сделать ремонт. Когда женщина оставила телефон без присмотра, он установил на свой смартфон банковское приложение, ввел данные карты, изменил номер для входа и перехватил одноразовый пароль из SMS. Таким образом, получил полный доступ к счету.

В течение августа-октября 2025 года подозреваемый совершил 22 незаконных транзакций по 10 тысяч гривен – на собственные счета и карточку родственницы. Часть средств тратил в магазинах и на АЗС, другую – снимал наличными в банкоматах.

Подозрение в исчезновении денег первой заметила родственница потерпевшей. После этого женщина обратилась в банк, а правоохранители установили причастного к преступлению.

Мужчине инкриминируют несанкционированное вмешательство в работу информационных систем, воровство в условиях военного положения и легализацию незаконно полученных средств. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, в Винницкой области мужчина похитил у тети 1,3 млн грн выплат за погибшего сына. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах, легализацию незаконных доходов и вмешательство в работу банковских систем. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

