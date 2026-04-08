В Житомирской области аферисты украли деньги у женщины, которая покупала еду для ребенка
В Житомирской области женщина стала жертвой мошенников. Правоохранители предупредили о схеме аферистов
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
34-летняя жительница Житомира обратилась к стражам порядка. Как она рассказала, она нашла объявление о продаже детского питания по привлекательной цене на одной из интернет-площадок объявлений. Однако заказ ей не пришел, а продавец перестал отвечать на звонки.
Так же потерял деньги 36-летний житель Житомира. Он хотел купить детали в соцсети. В общей сложности оба потеряли из-за аферистов более 10 тысяч гривен.
Напомним, во Львовской области аферист похитил более 2 миллионов у родственников пропавшего военного. Правоохранители разоблачили злоумышленника.
В Киевской области заместитель руководителя почтового отделения украла почти 200 тысяч пенсийВсе новости »
06 апреля 2026, 17:45На Черниговщине мошенники украли у женщин почти 100 тысяч
03 апреля 2026, 23:55СМС со ссылкой: на Прикарпатье аферисты украли у женщины почти 100 тысяч – что нужно знать о схеме
02 апреля 2026, 15:45
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
В Днепропетровской области неизвестные ночью расстреляли АЗС
08 апреля 2026, 12:36Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
08 апреля 2026, 12:30В Ровенской области кроссовер влетел в отбойник: погиб мужчина
08 апреля 2026, 12:10НАБУ и САП завершили следствие по делу Тимошенко о взятках депутатам: что известно
08 апреля 2026, 11:57В Днепропетровской области от ранений после обстрела погиб священник УПЦ МП
08 апреля 2026, 11:4244 млрд грн долгов: Харькову грозит энергетический коллапс в период каденции Терехова
08 апреля 2026, 11:38Упал на пути: в Киеве на железнодорожной станции погиб мужчина
08 апреля 2026, 11:15В Тернополе мужчину подозревают в изнасиловании 14-летнего подростка
08 апреля 2026, 10:51Ветки вербы за 100 грн превратились в мусор возле киевского метро
08 апреля 2026, 10:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все блоги »