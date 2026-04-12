12 квітня 2026, 10:15

"Отримайте виплату": українців попередили про шахрайські повідомлення

Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українців попередили про нову схему шахрайства. Аферисти масово розсилають повідомлення з посиланнями 

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій, передає RegioNews.

Як пояснили фахівці, зловмисники грають на довірі. У повідомленнях вони пишуть, що "надійшла ваша черга" на отримання та пропонують натиснути на плюс та чекати дзвінок.

Зазвичай аферисти представляються представниками ООН. Водночас вони часто припускаються помилок. Наприклад, називають себе в чоловічому роді, хоча пишуть з жіночого акаунту.

Згодом шахрай просить передати останні 4 цифри коду, який надходить у Viber. Це ключ, завдяки якому зловмисники отримують доступ до вашого акаунту або персональних даних.

"Ніколи не передавайте жодні коди - навіть якщо повідомлення виглядає "офіційно", - закликають українців.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті 55-річний чоловік став жертвою аферистів. Це сталось, коли він шукав підробіток онлайн. Чоловік втратив 46 тис. грн, повідомивши шахраям код із SMS при нібито працевлаштуванні.

