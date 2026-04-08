08 апреля 2026, 20:15

В Тернопольской области мошенник собирал средства на лечение детей и военных

Фото: из открытых источников
В Тернопольской области судили афериста, присвоившего две платежные банковские карты. Впоследствии он собирал средства якобы на помощь детям и военным

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Аферист в социальной сети Facebook размешивал объявления о сборе средств на лечение военнослужащих, тяжелобольных и детей и без ведома владельца карты указал номера его банковских карт. Люди поверили и перечислили на счета 3 тысяч гривен и 10 тысяч гривен. Эти деньги мужчина использовал на собственные нужды.

Известно, что у мужчины была еще одна непогашенная судимость. Поэтому по совокупности преступлений он приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, окончательно ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Прикарпатье 55-летний мужчина стал жертвой аферистов. Это произошло, когда он искал подработку онлайн. Мужчина потерял 46 тыс. грн, сообщив мошенникам код из SMS при якобы трудоустройстве.

мошенничество суд Тернопольская область
