Во время сегодняшнего обмена пленными освобождены 20 пограничников
Двадцать украинских пограничников вернулись из плена домой
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Среди освобожденных из плена пограничников – военнослужащие 1, 3, 6, 79 пограничных отрядов, а также 23 отряда Морской охраны. Шесть из них – офицеры.
Напомним, 11 апреля Украина и РФ провели обмен пленными. Домой вернулись 175 наших соотечественников, преимущественно попавших во вражеский плен еще в первые дни и месяцы полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
