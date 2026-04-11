Во время сегодняшнего обмена пленными освобождены 20 пограничников

фото: ГПСУ

Двадцать украинских пограничников вернулись из плена домой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Среди освобожденных из плена пограничников – военнослужащие 1, 3, 6, 79 пограничных отрядов, а также 23 отряда Морской охраны. Шесть из них – офицеры.

Напомним, 11 апреля Украина и РФ провели обмен пленными. Домой вернулись 175 наших соотечественников, преимущественно попавших во вражеский плен еще в первые дни и месяцы полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.