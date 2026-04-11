Украина предложила РФ продлить режим прекращения огня после Пасхи
Киев предложил Москве продолжить перемирие
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, Украина будет соблюдать режим тишины и будет действовать исключительно зеркально. Это означает, что отсутствие российских ударов в небе, на земле и море будет означать отсутствие украинских ответов.
При этом Зеленский заметил, что Силы обороны готовы к любому развитию событий на фронте.
Президент Украины обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским порядок действий украинских военных в условиях прекращения огня.
Как известно, РФ объявила пасхальное перемирие. Она будет действовать с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд