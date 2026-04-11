12:55  11 апреля
Во Львовской области фиксируют значительные очереди на границе
11:15  11 апреля
В Киеве пытались поджечь автомобиль народного депутата
10:35  11 апреля
В Одессе "шахед" влетел в квартиру и не взорвался
UA | RU
UA | RU
11 апреля 2026, 15:41

Украина предложила РФ продлить режим прекращения огня после Пасхи

Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Киев предложил Москве продолжить перемирие

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, Украина будет соблюдать режим тишины и будет действовать исключительно зеркально. Это означает, что отсутствие российских ударов в небе, на земле и море будет означать отсутствие украинских ответов.

При этом Зеленский заметил, что Силы обороны готовы к любому развитию событий на фронте.

Президент Украины обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским порядок действий украинских военных в условиях прекращения огня.

Как известно, РФ объявила пасхальное перемирие. Она будет действовать с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Все публикации »
Юрий Касьянов
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Все блоги »