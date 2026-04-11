Украина предложила РФ продлить режим прекращения огня после Пасхи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, Украина будет соблюдать режим тишины и будет действовать исключительно зеркально. Это означает, что отсутствие российских ударов в небе, на земле и море будет означать отсутствие украинских ответов.

При этом Зеленский заметил, что Силы обороны готовы к любому развитию событий на фронте.

Президент Украины обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским порядок действий украинских военных в условиях прекращения огня.

Как известно, РФ объявила пасхальное перемирие. Она будет действовать с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.