Из российского плена вернулись 175 украинцев

фото: Офис Президента Украины

Как передает RegioNews, об этом сообщил Владимир Зеленский.

Среди возвращающихся из плена – военные Вооруженных Сил, нацгвардейцы, пограничники, а также семеро гражданских.

"Наши возвращаются домой. 175 военных. Воины Вооруженных Сил, нацгвардейцы, пограничники. Рядовые, сержанты и офицеры. И семь гражданских", – написал Зеленский.

Эти ребята защищали Украину по разным направлениям: в Мариуполе, на ЧАЭС, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, Курском направлениях. Среди них ранены.

Большинство было в плену с 2022 года.

Ранее в Офисе президента Украины сделали заявление о завершении активной фазы войны. Киев и Москва близки к заключению соглашения и урегулированию войны.