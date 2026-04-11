11 апреля 2026, 13:59

Из российского плена вернулись 175 украинцев

фото: Офис Президента Украины
Украина и РФ провели обмен пленными. Домой вернулись 175 наших соотечественников

Как передает RegioNews, об этом сообщил Владимир Зеленский.

Среди возвращающихся из плена – военные Вооруженных Сил, нацгвардейцы, пограничники, а также семеро гражданских.

"Наши возвращаются домой. 175 военных. Воины Вооруженных Сил, нацгвардейцы, пограничники. Рядовые, сержанты и офицеры. И семь гражданских", – написал Зеленский.

Эти ребята защищали Украину по разным направлениям: в Мариуполе, на ЧАЭС, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, Курском направлениях. Среди них ранены.

Большинство было в плену с 2022 года.

Ранее в Офисе президента Украины сделали заявление о завершении активной фазы войны. Киев и Москва близки к заключению соглашения и урегулированию войны.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
