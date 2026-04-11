Під час сьогоднішнього обміну полоненими звільнено 20 прикордонників
Двадцять українських прикордонників повернулися з полону додому
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Серед звільнених з полону прикордонників – військовослужбовці 1, 3, 6, 79 прикордонних загонів а також 23 загону Морської охорони. Шестеро з них – офіцери.
Нагадаємо, 11 квітня Україна та РФ провели обмін полоненими. Додому повернулися 175 наших співвітчизників, які переважно потрапили у ворожий полон ще у перші дні та місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
