В Херсоне задержан оператор, работавший на вражескую телекомпанию

По данным следствия, 52-летний подозреваемый во время оккупации Херсона в июле 2022 года трудоустроился "видеооператором" в так называемое "Государственное унитарное предприятие "Херсонская областная телерадиокомпания "Таврия"

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Должность подозреваемого предусматривала техническое обеспечение создания медийного контента. Он снимал постановочные материалы, интервью с представителями оккупационных властей, лидерами мнений, которые публично поддерживали вооруженную агрессию РФ против Украины.

Содействовал созданию сюжетов, которые должны создавать у зрителя ошибочное впечатление относительно "налаживания мирной жизни" под эгидой государства-агрессора, "поддержку" россиян местным населением. Мужчина неоднократно выезжал на локации якобы для фиксации последствий боевых действий, откуда в эфир попадала искаженная в пользу РФ информация.

Подозреваемый также делал репортажи по публичным пропагандистским акциям, которые проходили на оккупированной территории. Все эти видео были в эфире канала, опубликованные в соцсетях пророссийской ТРК Таврия и остаются в свободном доступе.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры ему поставлено в известность о подозрении в осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором (ч. 5 ст. 27, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).

Также по ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 266 тыс. грн.

Напомним, что Херсонская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех участников оккупационных структур. Среди них — кадровый сотрудник ФСБ РФ и три псевдополицейских.