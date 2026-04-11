12:55  11 апреля
Во Львовской области фиксируют значительные очереди на границе
11:15  11 апреля
В Киеве пытались поджечь автомобиль народного депутата
10:35  11 апреля
В Одессе "шахед" влетел в квартиру и не взорвался
UA | RU
UA | RU
11 апреля 2026, 14:58

Пограничники показали, как уничтожают технику и живую силу противника в Харьковской области

Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Военнослужащие комендатуры «Шквал» 7 пограничного Карпатского отряда продолжают эффективно выполнять боевые задания, применяя современные образцы вооружения и беспилотники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Комендатура системно снижает боевой потенциал российских оккупационных войск в Харьковской области", – говорится в сообщении.

Во время очередных боевых отработок операторы БПЛА обнаружили и нанесли огневое поражение по целям противника.

В результате уничтожены три единицы автомобильной техники, вражеский беспилотный летательный аппарат, а также ликвидирована живая сила врага, пытавшихся укрыться в полевых тайниках.

Как сообщалось, украинские пограничники уничтожили позиции и средства связи врага в Харьковской области. Это произошло в конце марта.

война пограничники Харьков видео Харьковская область потери россиян
Юрий Касьянов
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Все блоги »