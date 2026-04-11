Пограничники показали, как уничтожают технику и живую силу противника в Харьковской области
Военнослужащие комендатуры «Шквал» 7 пограничного Карпатского отряда продолжают эффективно выполнять боевые задания, применяя современные образцы вооружения и беспилотники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
"Комендатура системно снижает боевой потенциал российских оккупационных войск в Харьковской области", – говорится в сообщении.
Во время очередных боевых отработок операторы БПЛА обнаружили и нанесли огневое поражение по целям противника.
В результате уничтожены три единицы автомобильной техники, вражеский беспилотный летательный аппарат, а также ликвидирована живая сила врага, пытавшихся укрыться в полевых тайниках.
Как сообщалось, украинские пограничники уничтожили позиции и средства связи врага в Харьковской области. Это произошло в конце марта.