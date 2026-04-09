Разминирование в Украине: фермерам вернули более 15 тысяч гектаров

Фото из открытых источников

Украина остается наиболее загрязненной взрывоопасными предметами в мире. Причина – боевые действия и российская агрессия

Об этом сообщает "АгроБизнес", передает RegioNews.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, более 15,1 тысяч гектаров – земли сельскохозяйственного назначения, уже разминированы в рамках государственной программы "Гуманитарное разминирование".

При этом более 130 тысяч квадратных километров в Украине остаются потенциально опасными. Больше всего – в Харьковской, Херсонской, Николаевской и Донецкой областях.

"В этом году планируем вернуть к использованию еще около 10 тысяч гектаров, прежде всего агроземель. Перечень впервые сформирован с применением системы приоритетизации GRIT", - сообщила премьер-министр.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны специалисты разминировали более 220 тысяч гектаров земель, в том числе сельскохозяйственных угодий, прифронтовых зон и местностей, где продолжались активные боевые действия. Работы выполняют ежедневно, ведь минная опасность остается одним из главных препятствий возвращения людей к привычной жизни в освобожденных районах.